Трое уволенных исследователей безопасности OpenAI — Джасмин Ван, Томек Корбак и Микита Балесни — опубликовали открытое письмо, в котором отвергли обвинения компании в ненадлежащем обращении с конфиденциальной информацией. Они заявили, что их увольнение создает в OpenAI атмосферу страха и может помешать сотрудникам открыто поднимать вопросы безопасности искусственного интеллекта.

Как сообщает TechCrunch, на прошлой неделе OpenAI уволила троих сотрудников, заявив о нарушении внутренних политик относительно доступа к конфиденциальной информации и обращения с ней. По данным издания, увольнения связывали с предполагаемой передачей конфиденциальной информации сторонней организации, занимающейся безопасностью ИИ.

Опровержения исследователей

В письме Ван, Корбак и Балесни подчеркнули, что специалисты по безопасности должны сотрудничать с внешними экспертами, чтобы выявлять и устранять риски. По их словам, культура OpenAI ранее поощряла сотрудников выражать несогласие и поднимать вопросы безопасности, однако теперь сотрудники не понимают, какое поведение может стать основанием для увольнения.

Авторы письма также отвергли причастность к утечке для The Information информации об архитектурах новейших моделей OpenAI, которые сложнее контролировать посредством мониторинга цепочек рассуждений. Они отрицали, что взаимодействовали с внешними сторонами за пределами своих должностных обязанностей.

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Позиция OpenAI

OpenAI не предоставила формального ответа на открытое письмо, но передала TechCrunch внутреннюю записку, которую приписывают руководителю исследовательского направления. В ней отмечен вклад троих сотрудников в безопасность ИИ и отвергается, что решение об увольнении было ответом на высказанные ими опасения. Компания также не ответила напрямую на вопросы издания о конкретных якобы нарушенных политиках и обстоятельствах увольнений.

Ван отдельно написала в X, что, согласно объяснению OpenAI, ее уволили из-за доступа к электронной почте руководителя. Она утверждает, что этот доступ был предоставлен ей для рекрутинга, а после завершения работы она обратилась в IT-отдел с просьбой отозвать его. По ее словам, она случайно открыла конфиденциальное письмо в приложении на телефоне и вскоре сообщила об этом руководителю.

Исследователи призвали OpenAI соблюдать публичные обязательства по интеграции независимых аудиторов безопасности в организацию, сохранению возможности мониторинга передовых моделей и поддержке открытого диалога между исследователями безопасности и более широкой экосистемой специалистов.

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