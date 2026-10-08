Звільнені дослідники OpenAI заперечили неналежне поводження з даними — TechCrunch

Троє звільнених дослідників безпеки OpenAI — Джасмін Ван, Томек Корбак і Мікіта Балесні — оприлюднили відкритий лист, у якому заперечили звинувачення компанії в неналежному поводженні з чутливою інформацією. Вони заявили, що їхнє звільнення створює в OpenAI атмосферу страху та може завадити працівникам відкрито порушувати питання безпеки штучного інтелекту.

Як повідомляє TechCrunch, минулого тижня OpenAI звільнила трьох співробітників, заявивши про порушення внутрішніх політик щодо доступу до чутливої інформації та поводження з нею. За даними видання, звільнення пов'язували з імовірним передаванням конфіденційної інформації сторонній організації, що займається безпекою ШІ.

Заперечення дослідників

У листі Ван, Корбак і Балесні наголосили, що фахівці з безпеки мають співпрацювати із зовнішніми експертами, аби виявляти та усувати ризики. За їхніми словами, раніше культура OpenAI заохочувала працівників висловлювати незгоду та порушувати питання безпеки, однак тепер співробітники не розуміють, яка поведінка може стати підставою для звільнення.

Автори листа також відкинули причетність до витоку інформації для The Information про архітектури новітніх моделей OpenAI, які складніше контролювати через моніторинг ланцюжків міркувань. Вони заперечили, що взаємодіяли із зовнішніми сторонами поза межами своїх посадових обов'язків.

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Позиція OpenAI

OpenAI не надала формальної відповіді на відкритий лист, але передала TechCrunch внутрішню записку, яку приписують керівнику дослідницького напряму. У ній відзначено внесок трьох працівників у безпеку ШІ та заперечено, що рішення про звільнення було відповіддю на висловлені ними застереження. Компанія також не відповіла безпосередньо на запитання видання про конкретні нібито порушені політики та обставини звільнення.

Ван окремо написала в X, що, за поясненням OpenAI, її звільнили через доступ до електронної пошти керівника. Вона стверджує, що цей доступ надали їй для рекрутингу, а після завершення роботи вона зверталася до IT-відділу з проханням його відкликати. За її словами, вона випадково відкрила конфіденційний лист у застосунку на телефоні та невдовзі повідомила про це керівника.

Дослідники закликали OpenAI дотримуватися публічних зобов'язань щодо інтеграції незалежних аудиторів безпеки в організацію, збереження можливості моніторингу передових моделей і підтримки відкритого діалогу між дослідниками безпеки та ширшою екосистемою фахівців.

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