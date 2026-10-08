Troje zwolnionych badaczy bezpieczeństwa OpenAI — Jasmin Wang, Tomek Korbak i Mikita Balesni — opublikowało list otwarty, w którym zaprzeczyło oskarżeniom firmy o niewłaściwe obchodzenie się z wrażliwymi informacjami. Stwierdzili, że ich zwolnienie tworzy w OpenAI atmosferę strachu i może utrudnić pracownikom otwarte poruszanie kwestii bezpieczeństwa sztucznej inteligencji.

Jak informuje TechCrunch, w ubiegłym tygodniu OpenAI zwolniło troje pracowników, wskazując na naruszenie wewnętrznych polityk dotyczących dostępu do wrażliwych informacji i obchodzenia się z nimi. Według publikacji zwolnienia wiązano z rzekomym przekazaniem poufnych informacji zewnętrznej organizacji zajmującej się bezpieczeństwem AI.

Zaprzeczenia badaczy

W liście Wang, Korbak i Balesni podkreślili, że specjaliści ds. bezpieczeństwa muszą współpracować z zewnętrznymi ekspertami, aby identyfikować i ograniczać ryzyko. Według nich kultura OpenAI wcześniej zachęcała pracowników do wyrażania sprzeciwu i poruszania kwestii bezpieczeństwa, jednak obecnie pracownicy nie rozumieją, jakie zachowanie może stać się podstawą zwolnienia.

Autorzy listu zaprzeczyli również udziałowi w wycieku do The Information informacji o architekturach najnowszych modeli OpenAI, które trudniej kontrolować poprzez monitorowanie łańcuchów rozumowania. Zaprzeczyli, że kontaktowali się z podmiotami zewnętrznymi poza zakresem swoich obowiązków służbowych.

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Stanowisko OpenAI

OpenAI nie udzieliło formalnej odpowiedzi na list otwarty, ale przekazało TechCrunch wewnętrzną notatkę przypisywaną szefowi pionu badawczego. W notatce odnotowano wkład trojga pracowników w bezpieczeństwo AI i zaprzeczono, że decyzja o zwolnieniu była odpowiedzią na wyrażane przez nich obawy. Firma nie odpowiedziała także bezpośrednio na pytania publikacji dotyczące konkretnych polityk, które rzekomo naruszono, oraz okoliczności zwolnień.

Wang osobno napisała na X, że według wyjaśnień OpenAI została zwolniona z powodu dostępu do poczty elektronicznej jednego z kierowników. Twierdzi, że dostęp ten przyznano jej na potrzeby rekrutacji, a po zakończeniu pracy zwróciła się do działu IT z prośbą o jego odebranie. Według niej przypadkowo otworzyła poufny e-mail w aplikacji na telefonie i wkrótce poinformowała o tym kierownika.

Badacze wezwali OpenAI do dotrzymania publicznych zobowiązań dotyczących włączenia niezależnych audytorów bezpieczeństwa do organizacji, zachowania możliwości monitorowania zaawansowanych modeli oraz wspierania otwartego dialogu między badaczami bezpieczeństwa a szerszym ekosystemem specjalistów.

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