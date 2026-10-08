三名被解雇的 OpenAI 安全研究人员——贾斯敏·王、托梅克·科尔巴克和米基塔·巴列斯尼——发表公开信，否认公司对其不当处理敏感信息的指控。他们表示，解雇他们正在 OpenAI 内部造成恐惧氛围，并可能阻碍员工公开提出人工智能安全问题。

据TechCrunch 报道，OpenAI 上周解雇了这三名员工，称他们违反了有关访问和处理敏感信息的内部政策。该媒体称，这些解雇与涉嫌向一家从事 AI 安全工作的外部组织提供机密信息有关。

研究人员的否认

王、科尔巴克和巴列斯尼在信中强调，安全专家必须与外部专家合作，以识别和消除风险。他们表示，OpenAI 此前的文化鼓励员工表达异议并提出安全问题，但如今员工不清楚哪些行为可能成为被解雇的理由。

这封信的作者还否认参与向 The Information 泄露有关 OpenAI 最新模型架构的信息；由于对推理链进行监控，这些模型更难被控制。他们否认在职责范围之外与外部各方互动。

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OpenAI 的立场

OpenAI 未对公开信作出正式回应，但向 TechCrunch 提供了一份据称由其研究部门负责人撰写的内部备忘录。备忘录提到这三名员工对 AI 安全的贡献，并否认解雇决定是对他们所表达担忧的回应。该公司也没有直接回答该媒体有关具体涉嫌被违反的政策及解雇情况的问题。

王还在 X 上单独写道，根据 OpenAI 的解释，她因访问一名高管的电子邮件而被解雇。她称，该访问权限是为招聘工作而授予她的，完成工作后，她曾要求 IT 部门撤销该权限。她表示，自己在手机应用中意外打开了一封机密邮件，并在不久后将此事告知该高管。

研究人员呼吁 OpenAI 履行其公开承诺，将独立安全审计员纳入组织，保留监控前沿模型的能力，并支持安全研究人员与更广泛专家生态系统之间的开放对话。

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