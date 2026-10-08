Гоночная игра Forza Horizon 6 выйдет на PlayStation 5 26 января 2027 года. Владельцы консоли смогут присоединиться к фестивалю Forza Horizon после дебюта игры на Xbox и ПК в мае 2026 года, сообщает Engadget.

Разработчик Playground Games ранее заявлял, что версия для PS5 появится в 2026 году. Однако релиз состоится уже в начале следующего года.

Ранний доступ и дополнение

На PS5 будет доступно издание Premium Edition, которое позволит начать играть на срок до пяти дней раньше официального релиза. Владельцы стандартного издания смогут обновиться до Premium Edition.

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Первое дополнение к Forza Horizon 6 должно выйти одновременно с версией для PlayStation 5. Оно войдет в Premium Edition; другие игроки смогут приобрести дополнение отдельно.

Япония и следующая игра студии

События Forza Horizon 6 разворачиваются в Японии. Playground Games использовала в новой игре подход, отработанный в Forza Horizon 5, адаптировав его к новому месту действия.

Следующим релизом студии должна стать Fable. Игра запланирована на 23 февраля 2027 года для Xbox Series X/S, ПК и PlayStation 5.

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