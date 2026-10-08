赛车游戏《极限竞速：地平线6》将于2027年1月26日登陆PlayStation 5。据Engadget报道，在该游戏于2026年5月登陆Xbox和PC后，主机用户将能够加入极限竞速地平线嘉年华。

开发商Playground Games此前表示，PS5版本将于2026年推出。不过，发售时间将在明年年初。

抢先体验和扩展内容

PS5将提供Premium Edition，让玩家最多可在正式发售前五天开始游玩。标准版持有者将可以升级至Premium Edition。

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《极限竞速：地平线6》的首个扩展内容预计将与PlayStation 5版本同步推出。该内容将包含在Premium Edition中；其他玩家可单独购买该扩展内容。

日本与工作室的下一款游戏

《极限竞速：地平线6》的故事发生在日本。Playground Games在新游戏中采用了《极限竞速：地平线5》中打磨的方法，并将其调整至新的游戏场景。

该工作室的下一部作品预计将是《神鬼寓言》。该游戏计划于2027年2月23日登陆Xbox Series X/S、PC和PlayStation 5。

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