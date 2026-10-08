苹果执行董事长蒂姆·库克表示，他不会干预约翰·特努斯的工作。特努斯于9月成为公司首席执行官。库克将职位交给了这位苹果前硬件负责人，并转任执行董事长。

高管之间的信任

库克在接受《独立报》采访时表示，他与特努斯彼此之间拥有“令人难以置信的信任程度”，双方的沟通必须定期且有实质内容。The Verge报道。

库克表示，他会以新任首席执行官认为必要的方式帮助特努斯，但不会干预其事务。他目前专注于全球政策以及苹果与不同国家政府之间的互动。库克称，公司寻求在需要此类互动的问题上推动变革或为变革发声。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

给新任首席执行官的建议

库克还表示，他建议特努斯让这个职位成为自己的：将时间投入到能够为苹果带来最大益处的领域，而不是效仿前任。库克将此与自己在史蒂夫·乔布斯之后的经历相比较，并指出领导者各有不同的优势。

他称将领导权交给特努斯是一次他希望成为典范的交接。库克表示，为领导层更替所做的准备始于数年前，并且按照他的设想进行。特努斯上任几天后发布了iPhone Duo；库克表示，他希望确保这位公司新负责人在起步时获得支持。

关注我们在