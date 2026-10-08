Wykonawczy przewodniczący Apple Tim Cook powiedział, że nie ingeruje w pracę Johna Ternusa, który we wrześniu został dyrektorem generalnym firmy. Cook przekazał stanowisko byłemu szefowi działu sprzętu Apple i objął rolę wykonawczego przewodniczącego.

Zaufanie między kierownikami

W wywiadzie dla The Independent Cook powiedział, że on i Ternus mają do siebie „niesamowity poziom zaufania”, a ich komunikacja musi być regularna i merytoryczna. Informuje o tym The Verge.

Cook powiedział, że pomaga Ternusowi w sposób, jaki nowy dyrektor generalny uzna za potrzebny, ale nie ingeruje w jego sprawy. Obecnie skupia się na polityce globalnej i kontaktach Apple z rządami różnych krajów. Według Cooka firma dąży do promowania zmian lub opowiadania się za nimi w kwestiach wymagających takiego zaangażowania.

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Rada dla nowego dyrektora generalnego

Cook powiedział również, że doradził Ternusowi, aby uczynił to stanowisko własnym: poświęcał czas obszarom, w których może przynieść Apple największe korzyści, i nie naśladował poprzednika. Cook porównał to ze swoim doświadczeniem po Stevie Jobsie, zaznaczając, że liderzy mają różne mocne strony.

Nazvał przekazanie kierownictwa Ternusowi zmianą, którą chciał uczynić wzorcową. Według Cooka przygotowania do zmiany lidera rozpoczęły się kilka lat temu i przebiegały tak, jak zamierzał. Kilka dni po objęciu stanowiska Ternus zaprezentował iPhone’a Duo; Cook powiedział, że chciał zapewnić nowemu szefowi firmy wsparcie na starcie.

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