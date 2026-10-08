FBI zajęło narzędzia grupy Flax Typhoon — Fortune

W Stanach Zjednoczonych Federalne Biuro Śledcze i Departament Sprawiedliwości ogłosiły zajęcie narzędzi Microscan i FishHub. Według amerykańskich urzędników korzystała z nich grupa Flax Typhoon, która, według oceny FBI, jest powiązana z chińskimi władzami, informuje Fortune.

Narzędzia unieruchomiono

Microscan i FishHub wykorzystywano do skanowania sieci, phishingu i włamywania się do celów w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach. Przedstawiciele FBI i Departamentu Sprawiedliwości oświadczyli, że w wyniku operacji narzędzia te stały się nieoperacyjne, co zadało cios operacji hakerskiej.

Zastępca asystenta dyrektora wydziału cybernetycznego FBI Jason Bilnoski powiedział Associated Press, że biuro stara się pozbawiać cyberprzestępców możliwości działania, uderzając w ich infrastrukturę, środki i narzędzia. Nazwał tę operację hakerską masową i lekkomyślną.

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Cele kampanii

Według amerykańskich organów hakerzy zaatakowali między innymi nienazwaną firmę energetyczną w Stanach Zjednoczonych, lotniska w Japonii i Polsce, uniwersytety na Tajwanie, międzynarodową organizację pozarządową oraz tajwańskie firmy infrastruktury krytycznej.

FBI poinformowało, że Microscan i FishHub były wykorzystywane przez chińską firmę z branży bezpieczeństwa informacji Integrity Technology Group. Biuro wcześniej oświadczało, że firma ta jest ściśle powiązana z rządem Chin i jest podmiotem identyfikowanym w sektorze prywatnym jako Flax Typhoon.

We wrześniu 2024 roku FBI informowało o zakłóceniu działania botnetu powiązanego z Flax Typhoon. Według biura złośliwe oprogramowanie zainstalowano na ponad 200 tysiącach urządzeń konsumenckich, w tym kamerach, rejestratorach wideo, domowych i biurowych routerach. Według FBI ta sieć zainfekowanych urządzeń była wykorzystywana do cyberprzestępstw, w tym kradzieży poufnych informacji z sieci ofiar.

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