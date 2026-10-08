FBI查获Flax Typhoon组织工具——《财富》

美国联邦调查局和司法部宣布查获Microscan和FishHub工具。美国官员称，这些工具曾被Flax Typhoon组织使用；FBI评估认为，该组织与中国政府有关联，《财富》报道。

工具被禁用

Microscan和FishHub被用于扫描网络、网络钓鱼以及入侵美国和其他国家的目标。FBI和司法部代表表示，行动导致这些工具无法运行，对该黑客行动造成打击。

FBI网络部门副助理主任贾森·比尔诺斯基向美联社表示，该局试图通过针对网络攻击者的基础设施、资金和工具，剥夺他们采取行动的能力。他称这次黑客行动不加甄别且鲁莽。

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行动目标

美国机构表示，黑客攻击的目标包括一家未具名的美国能源公司、日本和波兰的机场、台湾的大学、一个国际非政府组织以及台湾关键基础设施企业。

FBI表示，Microscan和FishHub由中国信息安全公司Integrity Technology Group运营。该局此前称，这家公司与中国政府关系密切，是私营部门认定为Flax Typhoon的实体。

2024年9月，FBI曾报告破坏了一个与Flax Typhoon有关联的僵尸网络。该局称，恶意软件被安装在超过20万台消费设备上，其中包括摄像头、行车记录仪、家庭和办公路由器。FBI表示，这一受感染设备网络被用于网络犯罪，包括从受害者网络中窃取机密信息。

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