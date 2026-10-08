ФБР изъяло инструменты группировки Flax Typhoon — Fortune

В США Федеральное бюро расследований и Министерство юстиции объявили об изъятии инструментов Microscan и FishHub. По данным американских чиновников, ими пользовалась группировка Flax Typhoon, которая, по оценке ФБР, связана с китайскими властями, сообщает Fortune.

Инструменты выведены из строя

Microscan и FishHub применялись для сканирования сетей, фишинга и взлома целей в США и других странах. Представители ФБР и Минюста заявили, что в результате операции эти инструменты стали неработоспособными, что нанесло удар по хакерской операции.

Заместитель помощника директора киберподразделения ФБР Джейсон Билноски заявил Associated Press, что бюро стремится лишать киберзлоумышленников возможности действовать, нацеливаясь на их инфраструктуру, средства и инструменты. Он назвал эту хакерскую операцию неизбирательной и безрассудной.

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Цели кампании

По данным американских органов, хакеры атаковали, в частности, неназванную энергетическую компанию в США, аэропорты Японии и Польши, университеты Тайваня, международную неправительственную организацию и тайваньские компании критической инфраструктуры.

ФБР сообщило, что Microscan и FishHub эксплуатировала китайская компания в сфере информационной безопасности Integrity Technology Group. Бюро ранее заявляло, что эта компания тесно связана с правительством Китая и является структурой, которую в частном секторе идентифицируют как Flax Typhoon.

В сентябре 2024 года ФБР сообщало о нарушении работы связанного с Flax Typhoon ботнета. По данным бюро, вредоносное программное обеспечение установили на более чем 200 тысячах потребительских устройств, в том числе камерах, видеорегистраторах, домашних и офисных маршрутизаторах. Эту сеть зараженных устройств, по данным ФБР, использовали для киберпреступлений, в том числе для похищения конфиденциальной информации из сетей жертв.

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