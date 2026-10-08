Исполнительный председатель Apple Тим Кук заявил, что не вмешивается в работу Джона Тернуса, который в сентябре стал генеральным директором компании. Кук передал должность бывшему руководителю направления аппаратного обеспечения Apple и перешёл на роль исполнительного председателя.

Доверие между руководителями

В интервью The Independent Кук сказал, что они с Тернусом испытывают друг к другу «невероятный уровень доверия», а их общение должно быть регулярным и содержательным. Об этом сообщает The Verge.

Кук заявил, что помогает Тернусу так, как новый гендиректор сочтёт нужным, но не вмешивается в его дела. Сейчас он сосредоточен на глобальной политике и взаимодействии Apple с правительствами разных стран. По словам Кука, компания стремится продвигать изменения или выступать за них в вопросах, требующих такого взаимодействия.

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Совет новому гендиректору

Кук также рассказал, что посоветовал Тернусу сделать эту должность своей: уделять время направлениям, где он может принести Apple наибольшую пользу, и не подражать предшественнику. Кук сравнил это со своим опытом после Стива Джобса, отметив, что у руководителей разные сильные стороны.

Он назвал передачу руководства Тернусу переходом, который хотел сделать образцовым. По словам Кука, подготовка к смене руководителя началась несколько лет назад и проходила так, как он задумал. Через несколько дней после вступления в должность Тернус представил iPhone Duo; Кук сказал, что хотел обеспечить новому главе компании поддержку на старте.

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