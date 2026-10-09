Учёные обнаружили новую форму ванадата висмута — ScienceDaily

Учёные, изучавшие превращения молекулярных прекурсоров при нагревании, обнаружили несколько ранее неизвестных промежуточных материалов. Среди них — новая кинетически стабилизированная форма ванадата висмута BiVO4, названная β-BiVO4. О результатах исследования, опубликованного в Nature Communications, сообщает ScienceDaily.

Промежуточные фазы при нагревании

Исследователи использовали специально разработанные однокомпонентные прекурсоры — молекулы, содержащие все элементы, необходимые для образования материала. Они отслеживали изменения этих молекул по мере повышения температуры, уделяя внимание не только конечному продукту, но и временным фазам, возникающим в процессе.

Чтобы наблюдать за такими состояниями, команда объединила твердотельную ЯМР-спектроскопию, рентгеновскую дифракцию и анализ функции парного распределения. Результаты показали, что выбор прекурсора и способ его разложения могут существенно влиять на формирующиеся структуры. По мнению авторов, контроль этих факторов может позволить получать материалы, труднодоступные при стандартных методах нагревания.

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Свойства новой формы

Ванадат висмута изучают как материал, способный использовать солнечный свет в процессах получения водорода. Обнаруженная форма β-BiVO4 имеет иное расположение атомов, чем известные формы этого соединения, а также существенно большую ширину запрещённой зоны. Это изменяет её взаимодействие со светом и может открыть новые направления исследований солнечного топлива, катализа и электроники.

Ещё один промежуточный материал, зафиксированный во время экспериментов, смог накапливать большие количества лития. Исследователи предполагают, что такие фазы могут быть полезны для технологий аккумуляторов нового поколения, если их удастся целенаправленно получать и стабилизировать.

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