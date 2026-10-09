Naukowcy odkryli nową formę wanadanu bizmutu — ScienceDaily

Naukowcy badający przemiany prekursorów molekularnych podczas ogrzewania wykryli kilka wcześniej nieznanych materiałów pośrednich. Wśród nich znalazła się nowa kinetycznie stabilizowana forma wanadanu bizmutu BiVO4, nazwana β-BiVO4. O wynikach badania opublikowanego w Nature Communications informuje ScienceDaily.

Fazy pośrednie podczas ogrzewania

Badacze zastosowali specjalnie zaprojektowane prekursory jednego źródła — cząsteczki zawierające wszystkie pierwiastki niezbędne do utworzenia materiału. Śledzili zmiany tych cząsteczek wraz ze wzrostem temperatury, zwracając uwagę nie tylko na produkt końcowy, lecz także na tymczasowe fazy powstające w trakcie procesu.

Aby obserwować takie stany, zespół połączył spektroskopię NMR w stanie stałym, dyfrakcję rentgenowską oraz analizę funkcji rozkładu par. Wyniki pokazały, że wybór prekursora i sposób jego rozkładu mogą istotnie wpływać na powstające struktury. Zdaniem autorów kontrola tych czynników może umożliwić otrzymywanie materiałów trudno dostępnych przy zastosowaniu standardowych metod ogrzewania.

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Właściwości nowej formy

Wanadan bizmutu jest badany jako materiał zdolny wykorzystywać światło słoneczne w procesach otrzymywania wodoru. Odkryta forma β-BiVO4 ma inne rozmieszczenie atomów niż znane formy tego związku, a także znacznie większą przerwę energetyczną. Zmienia to jej oddziaływanie ze światłem i może otworzyć nowe kierunki badań nad paliwami słonecznymi, katalizą i elektroniką.

Inny materiał pośredni zarejestrowany podczas eksperymentów był zdolny do gromadzenia dużych ilości litu. Badacze przypuszczają, że takie fazy mogą być przydatne w technologiach akumulatorów nowej generacji, jeśli uda się je celowo otrzymywać i stabilizować.

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