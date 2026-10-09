Naukowcy w USA opracowali PhotoTat — tusz do tatuaży, którego wzory można aktywować światłem, a następnie ukrywać bez usuwania tatuażu. Pigment pozostaje w skórze, jednak jego widoczność i kolor zmieniają się w zależności od oświetlenia, informuje Live Science.

Jak działają fotoaktywne tusze

System zawiera trzy podstawowe kolory — niebieski, purpurowy i żółty. Zastosowano w nim barwniki fotochromowe — związki światłoczułe, zdolne zmieniać kolor pod wpływem światła o określonej długości fali. Barwniki umieszczono w nanocząstkach polimetakrylanu metylu — medycznego tworzywa sztucznego, które jest już wykorzystywane w implantach i wypełniaczach skórnych.

Według współautora badania Carsona Brunsa, adiunkta inżynierii biomedycznej na University of Colorado Boulder, ultrafioletowa dioda LED o długości fali 365 nanometrów aktywuje pigmenty w ciągu około dwóch–trzech sekund. Przy zwykłym oświetleniu w pomieszczeniu kolory mogą pozostawać widoczne od kilku godzin do kilku dni. Po wyjściu na jasne słońce znikają w ciągu kilku sekund.

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Oddzielne sterowanie kolorami

Różne części wzoru można aktywować światłem o różnej długości fali. Na przykład purpurowy pigment reaguje na zielone światło, a żółty — na niebieskie. Umożliwia to zmianę wyglądu jednego tatuażu poprzez włączanie tylko wybranych kolorowych elementów.

Zespół ustalił, że wszystkie trzy kanały kolorów PhotoTat zachowywały zdolność przełączania w skórze przez 1,4–2,2 roku. Bruns testował na sobie różne wersje tuszu: jego tatuaż składa się z oddzielnych łuskowatych obszarów, w każdym z których umieszczono inny wariant eksperymentalnego pigmentu.

Technologię można również łączyć ze zwykłymi tuszami do tatuaży. Na przykład do trwałego czarnego wzoru można dodać ukryte elementy PhotoTat, które będą widoczne dopiero po aktywacji. Bruns uważa także, że takie tatuaże mogą być przydatne w medycynie, gdy obraz powinien być widoczny wyłącznie podczas badania przez lekarza.

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