美国研发可在阳光下隐藏的纹身墨水——Live Science

美国研究人员开发了 PhotoTat，这是一种可通过光线激活图案、随后无需去除纹身即可将其隐藏的纹身墨水。色素仍留在皮肤中，但其可见度和颜色会随光照条件变化，Live Science 报道。

光活性墨水如何工作

该系统包含三种基本颜色：蓝色、品红色和黄色。研究人员使用了光致变色染料——能够在特定波长光线作用下改变颜色的光敏化合物。这些染料被置于聚甲基丙烯酸甲酯纳米颗粒中，这种医用塑料已经用于植入物和真皮填充剂。

研究共同作者、科罗拉多大学博尔德分校生物医学工程副教授卡森·布伦斯表示，波长为365纳米的紫外线 LED 可在约两到三秒内激活色素。在普通室内照明下，这些颜色可保持可见数小时至数天。暴露在明亮阳光下后，它们会在数秒内消失。

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颜色的独立控制

图案的不同部分可由不同波长的光激活。例如，品红色色素对绿光产生反应，而黄色色素对蓝光产生反应。这使得人们可以通过仅开启个别彩色元素来改变同一纹身的外观。

团队发现，PhotoTat 的全部三个颜色通道在皮肤中保持切换能力的时间为1.4至2.2年。布伦斯在自己身上测试了不同版本的墨水：他的纹身由多个独立的鳞片状区域组成，每个区域都含有一种不同版本的实验性色素。

该技术还可以与普通纹身墨水结合使用。例如，可在永久性的黑色图案中加入隐藏的 PhotoTat 元素，它们仅会在激活后显现。布伦斯还认为，这类纹身可能在医疗领域有用，即图像只应在医生检查时可见。

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