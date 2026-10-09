Исследователи в США разработали PhotoTat — чернила для татуировок, изображения с которыми можно активировать светом, а затем скрывать без удаления татуировки. Пигмент остается в коже, однако его видимость и цвет меняются в зависимости от освещения, сообщает Live Science.

Как работают фотоактивные чернила

Система содержит три основных цвета — синий, пурпурный и желтый. Для них использовали фотохромные красители — светочувствительные соединения, способные менять цвет под воздействием света определенной длины волны. Красители поместили в наночастицы полиметилметакрилата — медицинского пластика, который уже используют в имплантах и дермальных филлерах.

По словам соавтора исследования, доцента биомедицинской инженерии Университета Колорадо в Боулдере Карсона Бранса, ультрафиолетовый светодиод с длиной волны 365 нанометров активирует пигменты примерно за две-три секунды. При обычном освещении в помещении цвета могут оставаться заметными от нескольких часов до нескольких дней. После выхода на яркое солнце они исчезают за считанные секунды.

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Отдельное управление цветами

Разные части рисунка можно активировать светом разной длины волны. Например, пурпурный пигмент реагирует на зеленый свет, а желтый — на синий. Это позволяет менять вид одной татуировки, включая только отдельные цветные элементы.

Команда установила, что все три цветовых канала PhotoTat сохраняли способность к переключению в коже от 1,4 до 2,2 года. Бранс тестировал разные версии чернил на себе: его татуировка состоит из отдельных чешуйчатых участков, в каждом из которых размещен другой вариант экспериментального пигмента.

Технологию также можно сочетать с обычными чернилами для татуировок. Например, к постоянному черному рисунку можно добавить скрытые элементы PhotoTat, которые будут проявляться только после активации. Бранс также считает, что такие татуировки могут быть полезны в медицине, когда изображение должно быть видно только во время осмотра врачом.

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