Amerykański startup Xona Space Systems planuje w tym miesiącu rozpocząć beta-testy swojego komercyjnego systemu precyzyjnej nawigacji i synchronizacji czasu Pulsar. Będzie to możliwe po planowanym przez SpaceX wystrzeleniu sześciu satelitów firmy, informuje TechCrunch.

Cztery aparaty są podobne do prototypu, który Xona wystrzeliła w ubiegłym roku w celu sprawdzenia technologii. Zostały stworzone na bazie platformy satelitarnej Aerospace Labs. Kolejne dwa satelity firma w całości wyprodukowała w swojej siedzibie w Burlingame w Kalifornii. Mają one stanowić podstawę przyszłej konstelacji Pulsar liczącej 258 satelitów.

Dokładność do centymetrów

Według Xona Pulsar ma zapewniać określanie położenia z dokładnością do centymetrów, podczas gdy GPS zapewnia dokładność na poziomie metrów. Firma twierdzi również, że jej sygnał będzie wystarczająco silny, aby można go było odbierać wewnątrz budynków i w warunkach gęstej zabudowy miejskiej.

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Dyrektor generalny Xona Brian Manning uważa, że siła sygnału powinna również utrudnić jego zagłuszanie lub podszywanie się pod niego. Systemy nawigacji satelitarnej, w tym GPS oraz analogiczne systemy stworzone przez Europę, Chiny i Rosję, są podatne na takie ingerencje, a ich dokładność jest niewystarczająca dla autonomicznych samochodów lub robotów rolniczych bez dodatkowych rozwiązań.

Pierwsze testy z klientami

Po wejściu satelitów na orbitę Xona będzie mogła testować Pulsar z rzeczywistymi klientami: nad średnimi szerokościami geograficznymi aparaty będą przelatywać około osiem razy na dobę. Dyrektor generalny TimeBeat, firmy specjalizującej się w elektronicznej synchronizacji czasu, oświadczył, że początkowy projekt pilotażowy pozwoli jej inżynierom sprawdzać i korygować czas zapewniany przez urządzenia firmy w różnych krajach.

Xona została założona w 2019 roku przez pięciu inżynierów, którzy poznali się na studiach magisterskich z inżynierii lotniczej i kosmicznej na Uniwersytecie Stanforda. Startup pozyskał ponad 300 mln dolarów finansowania venture capital, w tym 20 mln dolarów od Sił Kosmicznych USA. Do 2028 roku firma liczy na zapewnienie pełnego zasięgu w USA, Europie, Japonii i Korei Południowej.

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