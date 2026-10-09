SpaceX виведе шість супутників Xona для бета-тесту альтернативи GPS — TechCrunch

Американський стартап Xona Space Systems цього місяця планує розпочати бета-тестування своєї комерційної системи точної навігації та синхронізації часу Pulsar. Це стане можливим після запланованого запуску ракетою SpaceX шести супутників компанії, повідомляє TechCrunch.

Чотири апарати схожі на прототип, який Xona запустила торік для перевірки технології. Їх створено на базі супутникової платформи Aerospace Labs. Ще два супутники компанія повністю виготовила у своїй штаб-квартирі в Берлінгеймі, штат Каліфорнія. Вони мають стати основою майбутнього угруповання Pulsar із 258 супутників.

Точність до сантиметрів

За заявою Xona, Pulsar має забезпечити визначення місця розташування з точністю до сантиметрів, тоді як GPS забезпечує точність на рівні метрів. Компанія також стверджує, що її сигнал буде достатньо сильним для приймання всередині будівель і в умовах щільної міської забудови.

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Генеральний директор Xona Браян Меннінг вважає, що потужність сигналу також має ускладнити його глушіння або підміну. Супутникові навігаційні системи, зокрема GPS та аналоги, створені Європою, Китаєм і росією, є вразливими до таких втручань, а їхньої точності недостатньо для автономних автомобілів чи сільськогосподарських роботів без додаткових рішень.

Перші клієнтські випробування

Після виходу супутників на орбіту Xona зможе тестувати Pulsar із реальними клієнтами: над середніми широтами апарати пролітатимуть приблизно вісім разів на добу. Генеральний директор компанії TimeBeat, що спеціалізується на електронній синхронізації часу, заявив, що початковий пілотний проєкт дасть її інженерам змогу перевіряти та коригувати час, який забезпечують пристрої компанії в різних країнах.

Xona заснували 2019 року п'ятеро інженерів, які познайомилися в магістратурі аерокосмічної інженерії Стенфордського університету. Стартап залучив понад 300 млн доларів венчурного фінансування, зокрема 20 млн доларів від Космічних сил США. До 2028 року компанія розраховує забезпечити повне покриття США, Європи, Японії та Південної Кореї.

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