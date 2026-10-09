Американский стартап Xona Space Systems планирует в этом месяце начать бета-тестирование своей коммерческой системы точной навигации и синхронизации времени Pulsar. Это станет возможным после запланированного запуска SpaceX шести спутников компании, сообщает TechCrunch.

Четыре аппарата похожи на прототип, который Xona запустила в прошлом году для проверки технологии. Они созданы на базе спутниковой платформы Aerospace Labs. Еще два спутника компания полностью изготовила в своей штаб-квартире в Берлингейме, штат Калифорния. Они должны стать основой будущей группировки Pulsar из 258 спутников.

Точность до сантиметров

По заявлению Xona, Pulsar должна обеспечить определение местоположения с точностью до сантиметров, тогда как GPS обеспечивает точность на уровне метров. Компания также утверждает, что ее сигнал будет достаточно сильным для приема внутри зданий и в условиях плотной городской застройки.

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Генеральный директор Xona Брайан Мэннинг считает, что мощность сигнала также должна усложнить его глушение или подмену. Системы спутниковой навигации, включая GPS и аналоги, созданные Европой, Китаем и Россией, уязвимы для такого вмешательства, а их точности недостаточно для автономных автомобилей или сельскохозяйственных роботов без дополнительных решений.

Первые испытания с клиентами

После выхода спутников на орбиту Xona сможет тестировать Pulsar с реальными клиентами: над средними широтами аппараты будут пролетать примерно восемь раз в сутки. Генеральный директор TimeBeat, специализирующейся на электронной синхронизации времени, заявил, что первоначальный пилотный проект позволит ее инженерам проверять и корректировать время, которое обеспечивают устройства компании в разных странах.

Xona основали в 2019 году пять инженеров, познакомившихся в магистратуре по аэрокосмической инженерии Стэнфордского университета. Стартап привлек более 300 млн долларов венчурного финансирования, в том числе 20 млн долларов от Космических сил США. К 2028 году компания рассчитывает обеспечить полное покрытие США, Европы, Японии и Южной Кореи.

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