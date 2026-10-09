Старый советский спутник развалился и загрязнил орбиту космическим мусором

Старый советский метеорологический спутник «Метеор-2-7» развалился на десятки фрагментов на низкой околоземной орбите на высоте около 855 километров. Событие зафиксировала компания LeoLabs во время пролета аппарата над Западной Австралией.

Эксперт Джим Шелл напомнил, что этот же спутник, запущенный в 1981 году, уже разрушился в марте 2004 года.

Этот инцидент дополняет ряд подобных разрушений космических аппаратов и ракетных ступеней за последние месяцы и годы. Эксперты предупреждают, что увеличение количества космического мусора повышает риск столкновений и может спровоцировать цепную реакцию. Рост количества отслеживаемых объектов на орбите угрожает не только аппаратам, но и астронавтам, как это произошло на китайской станции «Тяньгун».

В космическом сообществе существуют предположения о возможных испытаниях противоспутникового оружия со стороны РФ, поскольку ранее представители РФ, в частности Медведев и Константин Воронцов, угрожали уничтожать спутники Starlink Илона Маска, а западные спецслужбы сообщали о разработке соответствующих систем. Профессор Хью Льюис отмечает, что из-за переполненности орбиты столкновение с участием действующего спутника произойдет несмотря на все маневры уклонения.

Источник: Space.com.

Академик РАН Сергей Глазьев и российский олигарх Константин Малофеев предложили несколько способов вывести из строя спутниковую систему Starlink, которую использует Украина. Среди вариантов они назвали радиоэлектронное подавление, физическое уничтожение спутников, создание космического мусора и даже ядерный взрыв в космосе.

Планы технологических и космических компаний по размещению вычислительных мощностей на орбите могут открыть для страхового сектора новый рынок. В то же время страховщикам ещё предстоит научиться оценивать риски, которые до сих пор не существовали в крупных масштабах.

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