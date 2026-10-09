美国初创公司Xona Space Systems计划于本月开始对其商用高精度导航与授时系统Pulsar进行测试。这将于SpaceX按计划发射该公司六颗卫星后成为可能，TechCrunch报道。

其中四颗卫星与Xona去年为验证该技术而发射的原型机相似。它们基于Aerospace Labs卫星平台制造。另外两颗卫星由该公司在其位于加利福尼亚州伯林盖姆的总部完全制造。它们将成为未来由258颗卫星组成的Pulsar星座的基础。

厘米级精度

Xona表示，Pulsar将提供厘米级的位置确定精度，而GPS的精度为米级。该公司还称，其信号将足够强，能够在建筑物内部和高密度城市环境中接收。

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Xona首席执行官布赖恩·曼宁认为，信号强度也应使其更难被干扰或欺骗。包括GPS以及由欧洲、中国和俄罗斯建立的同类系统在内的卫星导航系统，容易受到此类干扰；如果没有额外解决方案，其精度不足以用于自动驾驶汽车或农业机器人。

首次客户测试

卫星进入轨道后，Xona将能够与真实客户测试Pulsar：在中纬度地区上空，这些卫星每天将大约飞越八次。专注于电子时间同步的TimeBeat公司首席执行官表示，初步试点项目将使其工程师能够检查和校正该公司设备在不同国家提供的时间。

Xona于2019年由五名工程师创立，他们在斯坦福大学航空航天工程硕士项目期间相识。这家初创公司已获得超过3亿美元的风险投资融资，其中包括来自美国太空军的2000万美元。该公司预计到2028年实现对美国、欧洲、日本和韩国的全面覆盖。

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