Анализ мозга 601 особи человекообразных обезьян свидетельствует, что у ближайших ныне живущих родственников человека масса мозга в пожилом возрасте может не уменьшаться так, как у людей. Об этом сообщает Nature. В анализ включили шимпанзе, горилл, орангутанов и бонобо.

Сравнение с людьми

У людей мозг обычно начинает терять массу примерно в 45–50 лет, даже при отсутствии заболеваний. Анализ данных человекообразных обезьян показал, что у их ближайших ныне живущих родственников такое возрастное изменение может не происходить. По данным Nature, мозг старших обезьян был таким же по размеру, как и у более молодых особей.

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Какие виды исследовали

В выборку вошли шимпанзе вида Pan troglodytes, гориллы Gorilla gorilla, два вида орангутанов — Pongo pygmaeus и Pongo abelii, а также бонобо Pan paniscus. Результаты основаны на работе, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Возможное объяснение

Nature отмечает, что сохранение массы мозга в старшем возрасте у нечеловеческих человекообразных обезьян может быть связано с их относительно короткой продолжительностью жизни. Это возможное объяснение, а не окончательно установленная причина.

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