Analiza mózgów 601 osobników małp człekokształtnych wskazuje, że u najbliższych żyjących krewnych człowieka masa mózgu w późnym wieku może nie zmniejszać się tak jak u ludzi. Informuje o tym Nature. Do analizy włączono szympansy, goryle, orangutany i bonobo.

Porównanie z ludźmi

U ludzi mózg zazwyczaj zaczyna tracić masę w wieku około 45–50 lat, nawet przy braku chorób. Analiza danych dotyczących małp człekokształtnych wykazała, że u najbliższych żyjących krewnych człowieka taka zmiana związana z wiekiem może nie występować. Według Nature mózgi starszych małp były takiej samej wielkości jak u młodszych osobników.

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Jakie gatunki badano

Próba obejmowała szympansy gatunku Pan troglodytes, goryle Gorilla gorilla, dwa gatunki orangutanów — Pongo pygmaeus i Pongo abelii — a także bonobo Pan paniscus. Wyniki opierają się na pracy opublikowanej w czasopiśmie Proceedings of the National Academy of Sciences.

Możliwe wyjaśnienie

Nature zauważa, że zachowanie masy mózgu w starszym wieku u niebędących ludźmi małp człekokształtnych może wiązać się z ich stosunkowo krótką długością życia. Jest to możliwe wyjaśnienie, a nie ostatecznie ustalona przyczyna.

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