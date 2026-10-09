Apple попросила часть поставщиков сократить производство компонентов для недавно представленных iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Как сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Nikkei Asia, в октябре заказы на компоненты были сокращены как минимум на 15% по сравнению с первоначальными планами.

Спрос и более дорогая память

Nikkei Asia со ссылкой на нескольких осведомлённых собеседников пишет, что с начала сентября Apple более осторожно планирует объёмы поставок смартфонов. Издание связывает это с более слабым спросом на устройства на фоне роста стоимости микросхем памяти и повышения цен на новые модели.

Reuters не удалось независимо подтвердить эту информацию. Apple не предоставила комментарий на запрос агентства, направленный в нерабочее время.

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Цены на новые модели

В прошлом месяце Apple представила iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и складной смартфон Duo. Стартовая цена iPhone 18 Pro составляет 1199 долларов США, а iPhone 18 Pro Max — 1299 долларов США. Это на 100 долларов больше, чем стартовые цены предыдущих iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max.

По данным Nikkei Asia, спрос на устройства был слабее в конце августа и в течение октября. В то же время издание отмечает, что на него могло повлиять изменение Apple графика запуска моделей iPhone.

Технологические компании активно закупают передовые производственные мощности и микросхемы памяти для центров обработки данных с искусственным интеллектом. Это вызвало дефицит и рост цен, которые, как ожидается, сократят рынки персональных компьютеров и смартфонов в этом году.

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