苹果已要求部分供应商减少为近期发布的iPhone 18 Pro和iPhone 18 Pro Max生产组件。据Channel NewsAsia报道，援引日经亚洲的消息称，与最初计划相比，10月份组件订单至少减少了15%。

需求与更昂贵的存储芯片

日经亚洲援引多名知情人士的话报道称，自9月初以来，苹果在规划智能手机出货量时更加谨慎。该媒体将此与存储芯片成本上升及新机型价格上涨背景下设备需求疲软联系起来。

路透社无法独立证实这一信息。苹果未就该通讯社在非工作时间发出的问询置评。

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新机型价格

上个月，苹果发布了iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max以及折叠屏智能手机Duo。iPhone 18 Pro起售价为1199美元，iPhone 18 Pro Max起售价为1299美元。这比此前iPhone 17 Pro和iPhone 17 Pro Max的起售价高出100美元。

据日经亚洲报道，8月底及整个10月，对这些设备的需求较为疲软。同时，该媒体指出，苹果调整iPhone机型的发布时间表可能对需求产生了影响。

科技公司正积极采购用于人工智能数据中心的先进产能和存储芯片。这导致供应短缺和价格上涨，预计将使今年个人电脑和智能手机市场萎缩。

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