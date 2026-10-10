以色列晶体学家和生物化学家阿达·约纳特于2009年因研究核糖体结构获得诺贝尔化学奖，现已去世，享年87岁。《卫报》报道。

约纳特用了数十年研究核糖体的分子结构。核糖体是合成蛋白质的细胞结构。在其研究之初，许多科学家认为，鉴于核糖体体积小、形状不规则且缺乏内部对称性，确定其结构的尝试没有前景。

核糖体研究

20世纪70年代末，约纳特注意到对北极熊冬眠的描述：在冬眠前，它们的核糖体会有序地排列在细胞中，并在数月内保持功能。这促使这位科学家寻找使核糖体结晶的方法，以便利用X射线和电子显微镜研究其内部结构。

她研究了嗜热菌 Geobacillus stearothermophilus，这种细菌出现在温泉附近和沙漠沙地中。经过超过2.5万次尝试后，约纳特在20世纪80年代中期成功使这种细菌结晶。她还将其冷冻至−185 °C，从而稳定内部结构并防止其受到X射线辐射。

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诺贝尔奖与抗生素

2001年和2002年，约纳特的团队经过近二十年的工作，绘制出了细菌核糖体的三维图谱。2009年，她与生物学家文卡特拉曼·拉马克里希南和生物化学家托马斯·施泰茨共同获得诺贝尔化学奖。约纳特成为第四位获得该奖项的女性。

核糖体研究对抗生素的研发具有意义：许多这类药物会与细菌核糖体上的位点结合，并阻止细菌繁殖。约纳特解释了20多种抗生素的作用机制，并研究了克服抗生素耐药性的可能性。

约纳特出生于耶路撒冷，父母是来自波兰的犹太移民。她在耶路撒冷希伯来大学学习化学和生物化学，并在魏茨曼科学研究所获得博士学位。自1970年起，她在魏茨曼研究所研究核糖体，并在那里工作直至职业生涯结束。

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