Izraelska krystalografka i biochemiczka Ada Jonat, która w 2009 roku zdobyła Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii za badania nad strukturą rybosomów, zmarła w wieku 87 lat. Informuje o tym The Guardian.

Jonat poświęciła dziesięciolecia badaniu molekularnej struktury rybosomów — struktur komórkowych syntetyzujących białka. Na początku jej badań wielu naukowców uważało próby określenia struktury rybosomu za bezcelowe ze względu na jego niewielki rozmiar, nieregularny kształt i brak wewnętrznej symetrii.

Badania nad rybosomami

Pod koniec lat 70. Jonat zwróciła uwagę na opis zimowej hibernacji niedźwiedzi polarnych: przed nią ich rybosomy są uporządkowanie rozmieszczone w komórkach i pozostają funkcjonalne przez miesiące. Skłoniło to naukowczynię do szukania sposobu krystalizacji rybosomów, aby badać ich wewnętrzną budowę za pomocą promieniowania rentgenowskiego i mikroskopii elektronowej.

Pracowała z termofilną bakterią Geobacillus stearothermophilus, która występuje w pobliżu źródeł termalnych i w piaskach pustynnych. Po ponad 25 tysiącach prób w połowie lat 80. Jonat udało się skrystalizować bakterię. Zamrażała ją również do −185 °C, stabilizując wewnętrzną strukturę i chroniąc ją przed promieniowaniem rentgenowskim.

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Nagroda Nobla i antybiotyki

W 2001 i 2002 roku zespół Jonat, po niemal dwóch dekadach pracy, stworzył trójwymiarową mapę bakteryjnego rybosomu. W 2009 roku podzieliła Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii z biologiem Venkatramanem Ramakrishnanem i biochemikiem Thomasem Steitzem. Jonat została czwartą kobietą uhonorowaną tą nagrodą.

Badania nad rybosomami miały znaczenie dla opracowywania antybiotyków: wiele takich leków wiąże się z miejscami na bakteryjnych rybosomach i hamuje namnażanie bakterii. Jonat wyjaśniła mechanizm działania ponad 20 antybiotyków, a także badała możliwości przezwyciężenia antybiotykooporności.

Jonat urodziła się w Jerozolimie w rodzinie żydowskich emigrantów z Polski. Studiowała chemię i biochemię na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie, a doktorat uzyskała w Instytucie Naukowym Weizmana. Od 1970 roku badała rybosomy w Instytucie Weizmana, gdzie pracowała do końca kariery.

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