Израильский кристаллограф и биохимик Ада Йонат, получившая в 2009 году Нобелевскую премию по химии за исследования структуры рибосом, умерла в возрасте 87 лет. Об этом сообщает The Guardian.

Йонат посвятила десятилетия изучению молекулярной структуры рибосом — клеточных структур, синтезирующих белки. В начале ее исследований многие ученые считали попытки определить структуру рибосомы бесперспективными из-за ее малого размера, неправильной формы и отсутствия внутренней симметрии.

Исследования рибосом

В конце 1970-х годов Йонат обратила внимание на описание зимней спячки белых медведей: перед ней их рибосомы упорядоченно располагаются в клетках и остаются функциональными месяцами. Это побудило ученую искать способ кристаллизовать рибосомы, чтобы изучать их внутреннее строение с помощью рентгеновских лучей и электронной микроскопии.

Она работала с термофильной бактерией Geobacillus stearothermophilus, которая встречается возле термальных источников и в пустынных песках. После более чем 25 тысяч попыток в середине 1980-х годов Йонат удалось кристаллизовать бактерию. Она также замораживала ее до −185 °C, стабилизируя внутреннюю структуру и защищая от рентгеновского излучения.

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Нобелевская премия и антибиотики

В 2001 и 2002 годах команда Йонат после почти двух десятилетий работы создала трехмерную карту бактериальной рибосомы. В 2009 году она разделила Нобелевскую премию по химии с биологом Венкатраманом Рамакришнаном и биохимиком Томасом Стейцем. Йонат стала четвертой женщиной, удостоенной этой награды.

Исследования рибосом имели значение для разработки антибиотиков: многие такие препараты связываются с участками бактериальных рибосом и препятствуют размножению бактерий. Йонат объяснила механизм действия более чем 20 антибиотиков, а также изучала возможности преодоления антибиотикорезистентности.

Йонат родилась в Иерусалиме в семье еврейских эмигрантов из Польши. Она изучала химию и биохимию в Еврейском университете Иерусалима, а докторскую степень получила в Институте науки Вейцмана. С 1970 года она исследовала рибосомы в Институте Вейцмана, где работала до окончания карьеры.

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