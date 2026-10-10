艾伦·图灵研究所负责人乔治·威廉姆森表示，英国不应依赖可能被限制或切断访问权限的外国人工智能系统。该国应发展自己的人工智能技术，《卫报》报道。

技术韧性

威廉姆森表示，在美国和中国引领人工智能领域的背景下，艾伦·图灵研究所的工作重点将是国家韧性。他强调，国家不应仅依赖那些无法验证或控制、且可能被限制或关闭的系统。

威廉姆森指出，这一问题尤为重要，因为人工智能正日益广泛地应用于国防、国家安全、关键基础设施和医疗保健领域。他认为，政治和商业压力可能会在需要之时限制该国获取此类技术。

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6月，华盛顿暂时阻止Anthropic最新模型在美国境外发布。此外，据该报报道，领先的人工智能实验室要求，在其模型经该机构的美国对应机构检查之前，不要将其提供给英国人工智能安全研究所测试。

更小的模型与应对虚假信息

威廉姆森认为，英国不太可能在资金规模上与最大的人工智能实验室匹敌。与此同时，该国可以创造归自己所有的知识产权，以及供初创企业使用的更小模型。

他还称，对中国系统的依赖是一种风险，因为这些系统在他看来可能不符合该国的价值观。该研究所计划研究将人工智能用于社会公益任务，从天气预报和农业到识别虚假信息。威廉姆森补充说，国家支持的虚假信息活动对民主构成危险，而气候问题应被视为国家安全的一部分，与国防同等重要。

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