Dyrektor Instytutu Alana Turinga George Williamson oświadczył, że Wielka Brytania nie powinna zależeć od zagranicznych systemów sztucznej inteligencji, do których dostęp może zostać ograniczony lub odcięty. Kraj powinien rozwijać własne technologie AI, informuje The Guardian.

Odporność technologiczna

Według Williamsona priorytetem pracy Instytutu Alana Turinga będzie odporność narodowa w obliczu przewodnictwa USA i Chin w dziedzinie AI. Podkreślił, że państwo nie powinno polegać wyłącznie na systemach, których nie jest w stanie weryfikować ani kontrolować i które mogą zostać ograniczone lub wyłączone.

Williamson zaznaczył, że problem ten jest szczególnie ważny, ponieważ AI jest coraz aktywniej wykorzystywana w obronności, bezpieczeństwie narodowym, infrastrukturze krytycznej i ochronie zdrowia. Uważa on, że presja polityczna i komercyjna może ograniczyć dostęp kraju do takich technologii w potrzebnym momencie.

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W czerwcu Waszyngton tymczasowo zablokował udostępnianie najnowszych modeli Anthropic poza Stanami Zjednoczonymi. Ponadto, według publikacji, czołowe laboratoria AI poprosiły, aby nie przekazywać ich modeli do testów brytyjskiemu Instytutowi Bezpieczeństwa AI, dopóki nie zostaną one sprawdzone przez amerykański odpowiednik tej instytucji.

Mniejsze modele i przeciwdziałanie dezinformacji

Williamson uważa, że Wielka Brytania raczej nie będzie w stanie dorównać największym laboratoriom AI pod względem finansowania. Jednocześnie kraj może tworzyć własność intelektualną, która będzie do niego należeć, oraz mniejsze modele dostępne dla startupów.

Za ryzyko uznał również zależność od chińskich systemów, które jego zdaniem mogą nie odpowiadać wartościom kraju. Instytut planuje pracować nad wykorzystaniem AI do zadań przynoszących korzyści społeczne — od prognozowania pogody i rolnictwa po wykrywanie dezinformacji. Williamson dodał, że wspierane przez państwa kampanie dezinformacyjne są niebezpieczne dla demokracji, a problemy klimatyczne należy postrzegać jako element bezpieczeństwa narodowego na równi z obronnością.

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