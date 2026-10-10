Глава Института Алана Тьюринга Джордж Уильямсон заявил, что Великобритания не должна зависеть от иностранных систем искусственного интеллекта, доступ к которым могут ограничить или прекратить. Стране следует развивать собственные технологии ИИ, сообщает The Guardian.

Технологическая устойчивость

По словам Уильямсона, приоритетом работы Института Алана Тьюринга станет национальная устойчивость на фоне лидерства США и Китая в сфере ИИ. Он подчеркнул, что государство не должно полагаться только на системы, которые не способно проверять или контролировать и которые могут быть ограничены или отключены.

Уильямсон отметил, что эта проблема особенно важна, поскольку ИИ все активнее применяется в обороне, национальной безопасности, критической инфраструктуре и здравоохранении. Он считает, что политическое и коммерческое давление может ограничить доступ страны к таким технологиям в нужный момент.

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В июне Вашингтон временно заблокировал выпуск новейших моделей Anthropic за пределами США. Кроме того, по данным издания, ведущие лаборатории ИИ попросили не предоставлять свои модели для тестирования британскому Институту безопасности ИИ, пока их не проверит американский аналог этого учреждения.

Меньшие модели и противодействие дезинформации

Уильямсон считает, что Британия вряд ли сможет сравниться с крупнейшими лабораториями ИИ по объему финансирования. В то же время страна может создавать интеллектуальную собственность, которая будет принадлежать ей, и меньшие модели, доступные стартапам.

Он также назвал риском зависимость от китайских систем, которые, по его мнению, могут не соответствовать ценностям страны. Институт планирует работать над применением ИИ для общественно полезных задач — от прогнозирования погоды и сельского хозяйства до выявления дезинформации. Уильямсон добавил, что поддерживаемые государствами кампании дезинформации опасны для демократии, а климатические проблемы следует рассматривать как составляющую национальной безопасности наравне с обороной.

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