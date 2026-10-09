Apple poprosił część dostawców o ograniczenie produkcji komponentów do niedawno zaprezentowanych iPhone’ów 18 Pro oraz iPhone’ów 18 Pro Max. Jak informuje Channel NewsAsia, powołując się na Nikkei Asia, w październiku zamówienia na komponenty zmniejszono o co najmniej 15% w porównaniu z początkowymi planami.

Popyt i droższa pamięć

Nikkei Asia, powołując się na kilku poinformowanych rozmówców, pisze, że od początku września Apple ostrożniej planuje wielkość dostaw smartfonów. Publikacja wiąże to ze słabszym popytem na urządzenia w obliczu wzrostu kosztów układów pamięci i podwyżek cen nowych modeli.

Reuters nie zdołał niezależnie potwierdzić tych informacji. Apple nie skomentował zapytania agencji wysłanego poza godzinami pracy.

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Ceny nowych modeli

W ubiegłym miesiącu Apple zaprezentował iPhone’a 18 Pro, iPhone’a 18 Pro Max oraz składany smartfon Duo. Cena początkowa iPhone’a 18 Pro wynosi 1199 dolarów amerykańskich, a iPhone’a 18 Pro Max — 1299 dolarów amerykańskich. To o 100 dolarów więcej niż ceny początkowe poprzednich iPhone’ów 17 Pro i iPhone’ów 17 Pro Max.

Według Nikkei Asia popyt na urządzenia był słabszy pod koniec sierpnia i przez cały październik. Jednocześnie publikacja zaznacza, że mógł na niego wpłynąć wprowadzony przez Apple nowy harmonogram premier modeli iPhone.

Firmy technologiczne aktywnie kupują zaawansowane moce produkcyjne i układy pamięci dla centrów danych sztucznej inteligencji. Doprowadziło to do niedoborów i wzrostu cen, które, jak się oczekuje, zmniejszą w tym roku rynki komputerów osobistych i smartfonów.

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