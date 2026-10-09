Исследователи связали рыжий окрас кошек с мутацией ДНК — ScienceAlert

Две независимые группы исследователей связали рыжий окрас шерсти кошек с отсутствием фрагмента ДНК в некодирующем участке генома рядом с геном ARHGAP36. Как сообщает ScienceAlert, эта делеция, вероятно, объясняет необычный характер наследования рыжего окраса и его различное проявление у самцов и самок.

Команда генетика Стэнфордского университета Грега Барша установила, что клетки кожи, из которых растет рыжая шерсть, вырабатывают в 13 раз больше РНК гена ARHGAP36, чем клетки кожи кошек без рыжих волос. Ученые обнаружили делецию размером 5 килобаз в последовательности ДНК перед геном, которая, вероятно, влияет на его активность.

Делеция была обнаружена у всех рыжих кошек, которых исследователи рассмотрели в базе данных из 188 животных. В нее вошли 145 рыжих кошек, шесть кошек окраса калико или черепахового окраса и 37 не рыжих кошек.

Почему самцы чаще бывают рыжими

Мутация расположена на X-хромосоме. У самцов одна X-хромосома, поэтому при наличии такой мутации их окрас преимущественно бывает рыжим. У самок две X-хромосомы, одна из которых случайным образом инактивируется в каждой клетке. Поэтому в одних участках кожи активной может быть X-хромосома с мутацией, а в других — без нее.

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Этот механизм объясняет пятнистое сочетание рыжей и черной шерсти у кошек черепахового окраса или окраса калико. В редких случаях самки наследуют мутацию на обеих X-хромосомах и могут быть полностью рыжими.

Как изменяется пигмент

Вторая группа, которую возглавлял генетик Университета Кюсю Хидэхиро Тох, также связала ARHGAP36 с рыжей шерстью. Согласно ее выводам, усиленная активность этого гена подавляет гены пигментации и смещает образование темного эумеланина в сторону красновато-желтого феомеланина.

Источник отмечает, что научных подтверждений связи окраса кошек с их когнитивными способностями нет. Также для этой мутации не выявили очевидных негативных последствий для здоровья или психического благополучия животных. Обе работы опубликованы в журнале Current Biology.

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