Badacze powiązali rude umaszczenie kotów z mutacją DNA — ScienceAlert

Dwie niezależne grupy badaczy powiązały rude umaszczenie sierści kotów z brakiem fragmentu DNA w niekodującym regionie genomu obok genu ARHGAP36. Jak podaje ScienceAlert, ta delecja prawdopodobnie wyjaśnia nietypowy sposób dziedziczenia rudej barwy oraz jej odmienne występowanie u samców i samic.

Zespół genetyka Uniwersytetu Stanforda Grega Barsha ustalił, że komórki skóry, z których wyrasta ruda sierść, wytwarzają 13 razy więcej RNA genu ARHGAP36 niż komórki skóry kotów bez rudych włosów. Naukowcy odkryli delecję o wielkości 5 kilobaz w sekwencji DNA przed genem, która prawdopodobnie wpływa na jego aktywność.

Delecję wykryto u wszystkich rudych kotów, które badacze przeanalizowali w bazie danych obejmującej 188 zwierząt. Znalazło się w niej 145 rudych kotów, sześć kotów o umaszczeniu calico lub szylkretowym oraz 37 kotów nierudych.

Dlaczego samce częściej bywają rude

Mutacja znajduje się na chromosomie X. Samce mają jeden chromosom X, dlatego w przypadku obecności takiej mutacji ich umaszczenie jest przeważnie rude. Samice mają dwa chromosomy X, z których jeden jest losowo inaktywowany w każdej komórce. Z tego powodu w jednych obszarach skóry aktywny może być chromosom X z mutacją, a w innych — bez niej.

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Mechanizm ten wyjaśnia plamiste połączenie rudej i czarnej sierści u kotek o umaszczeniu szylkretowym lub calico. W rzadkich przypadkach samice dziedziczą mutację na obu chromosomach X i mogą być całkowicie rude.

Jak zmienia się pigment

Druga grupa, kierowana przez genetyka Uniwersytetu Kiusiu Hidehiro Toha, również powiązała ARHGAP36 z rudą sierścią. Według jej wniosków zwiększona aktywność tego genu hamuje geny pigmentacji i przesuwa wytwarzanie ciemnej eumelaniny w kierunku czerwonawo-żółtej feomelaniny.

Źródło zaznacza, że nie ma naukowych potwierdzeń związku między umaszczeniem kotów a ich zdolnościami poznawczymi. Nie wykryto także oczywistych negatywnych skutków tej mutacji dla zdrowia ani dobrostanu psychicznego zwierząt. Obie prace opublikowano w czasopiśmie Current Biology.

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