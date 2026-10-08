Виконавчий голова Apple Тім Кук заявив, що не втручається в роботу Джона Тернуса, який у вересні став генеральним директором компанії. Кук передав посаду колишньому керівникові напряму апаратного забезпечення Apple та перейшов на роль виконавчого голови.

Довіра між керівниками

В інтерв’ю The Independent Кук сказав, що вони з Тернусом мають «неймовірний рівень довіри» одне до одного, а їхнє спілкування має бути регулярним і змістовним. Про це повідомляє The Verge.

Кук заявив, що допомагає Тернусу так, як новий гендиректор вважатиме за потрібне, але не втручається у його справи. Нині він зосереджений на глобальній політиці та взаємодії Apple з урядами різних країн. За словами Кука, компанія прагне просувати зміни або виступати за них у питаннях, що потребують такої взаємодії.

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Порада новому гендиректору

Кук також розповів, що порадив Тернусу зробити цю посаду власною: приділяти час напрямам, де він може принести найбільшу користь Apple, і не наслідувати попередника. Кук порівняв це зі своїм досвідом після Стіва Джобса, зазначивши, що керівники мають різні сильні сторони.

Він назвав передачу керівництва Тернусу переходом, який хотів зробити зразковим. За словами Кука, підготовка до зміни керівника почалася кілька років тому й відбувалася так, як він задумував. За кілька днів після вступу на посаду Тернус представив iPhone Duo; Кук сказав, що хотів забезпечити новому очільнику компанії підтримку на старті.

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