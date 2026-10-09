Світові поставки ПК у третьому кварталі впали на 20,1% — Engadget

Світові поставки персональних комп’ютерів у третьому кварталі 2026 року становили 62,7 млн одиниць, що на 20,1% менше, ніж за аналогічний період 2025 року. Порівняно з другим кварталом 2026 року показник знизився на 9,1%, повідомляє Engadget з посиланням на дані International Data Corporation.

Перше скорочення за дев’ять кварталів

IDC пов’язує зниження інтересу до комп’ютерів із проблемами постачання та високими цінами. У липні 2026 року компанія повідомила про перше скорочення поставок ПК за дев’ять кварталів. За кілька місяців до цього IDC також знизила прогноз для ринку персональних комп’ютерів на весь 2026 рік.

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Високі ціни стримують попит

Директор з досліджень споживчих пристроїв IDC Джітеш Убриані зазначив, що канали продажу занепокоєні ризиком накопичити надмірні запаси на ринку, де високі ціни стримують попит. За його словами, це може призвести до акцій і короткострокового полегшення для покупців, однак ціни, як очікують в IDC, не повернуться до рівня річної давнини.

Прогноз на найближчі квартали

В IDC очікують, що ціни залишатимуться підвищеними. Погіршення макроекономічних умов, за оцінкою компанії, створює ризик того, що перспективи ринку в найближчі квартали погіршаться, перш ніж почнуть поліпшуватися.

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