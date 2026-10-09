Światowe dostawy komputerów osobistych w trzecim kwartale 2026 roku wyniosły 62,7 mln sztuk, czyli o 20,1% mniej niż w analogicznym okresie 2025 roku. W porównaniu z drugim kwartałem 2026 roku wskaźnik spadł o 9,1%, informuje Engadget, powołując się na dane International Data Corporation.

Pierwszy spadek od dziewięciu kwartałów

IDC wiąże spadek zainteresowania komputerami z problemami z dostawami i wysokimi cenami. W lipcu 2026 roku firma poinformowała o pierwszym spadku dostaw PC od dziewięciu kwartałów. Kilka miesięcy wcześniej IDC obniżyła również prognozę dla rynku komputerów osobistych na cały 2026 rok.

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Wysokie ceny ograniczają popyt

Dyrektor ds. badań urządzeń konsumenckich w IDC, Jitesh Ubrani, zaznaczył, że kanały sprzedaży są zaniepokojone ryzykiem zgromadzenia nadmiernych zapasów na rynku, na którym wysokie ceny ograniczają popyt. Jego zdaniem może to doprowadzić do promocji i krótkoterminowej ulgi dla kupujących, jednak ceny, jak oczekuje IDC, nie powrócą do poziomu sprzed roku.

Prognoza na najbliższe kwartały

IDC oczekuje, że ceny pozostaną podwyższone. Pogorszenie warunków makroekonomicznych, według oceny firmy, stwarza ryzyko, że perspektywy rynku w najbliższych kwartałach pogorszą się, zanim zaczną się poprawiać.

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