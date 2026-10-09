Pentagon w USA ogłosił nową inicjatywę o wartości około 350 mln dolarów, mającą na celu wzmocnienie amerykańskiego przywództwa w dziedzinie obliczeń kwantowych na potrzeby bezpieczeństwa narodowego. Informuje o tym South China Morning Post, powołując się na oświadczenie Biura Podsekretarza Obrony USA ds. Badań i Inżynierii.

Podsekretarz obrony ds. badań i inżynierii Emil Michael nazwał przewagę w obliczeniach kwantowych krytycznym priorytetem administracji prezydenta Trumpa. Powołał się na czerwcowe rozporządzenie wykonawcze, mające na celu przyspieszenie wdrażania technologii, jej komercjalizacji oraz rozwoju krajowej produkcji w USA.

Zastosowania obronne

Obliczenia kwantowe wykorzystują zasady mechaniki kwantowej do rozwiązywania złożonych zadań znacznie szybciej niż tradycyjne komputery. Takie systemy mogą przyspieszać przetwarzanie danych, łamać klasyczne systemy szyfrowania oraz optymalizować złożone operacje i łańcuchy logistyczne.

W Pentagonie oczekują, że komputery kwantowe opracowane w ramach inicjatywy przyczynią się do tworzenia uzbrojenia, platform i innych krytycznie ważnych zdolności, które potencjalnie mogą być bardziej śmiercionośne, ekonomiczne i odpowiedniejsze do produkcji. Technologia może również pomóc rozwiązywać złożone problemy w chemii, materiałoznawstwie, fizyce i matematyce stosowanej, istotne dla opracowywania zaawansowanych systemów uzbrojenia.

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Konkurencja z Chinami i programy DARPA

Chiny zaliczyły rozwój i zastosowanie technologii kwantowych oraz obliczeń kwantowych do kluczowych priorytetów strategicznych 15. planu pięcioletniego na lata 2026–2030. Według oficjalnej chińskiej gazety Science and Technology Daily Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza ma, jak informowano, opracowywać ponad dziesięć eksperymentalnych narzędzi do kwantowej cyberwojny.

Osobno Pentagon poinformował o warunkowym zobowiązaniu kredytowym w wysokości 150 mln dolarów dla PsiQuantum Corp, które ma wzmocnić jej możliwości produkcyjne i prototypowe w USA. Firma uczestniczy także w Quantum Benchmarking Initiative agencji DARPA — programie mającym zweryfikować możliwość stworzenia i eksploatacji odpornego na błędy komputera kwantowego o skali przemysłowej do 2033 roku.

DARPA wybrała Atom Computing, Diraq, IBM, IonQ, Microsoft i PsiQuantum do etapu C programu, który przewiduje bezpośrednie testy fizyczne i empiryczną walidację opracowań. Koszt tego etapu może sięgnąć 300 mln dolarów. Ponadto Departament Energii USA uruchomił konkurs Quantum Genesis Q Competition z finansowaniem do 215 mln dolarów dla firm pracujących nad odpornymi na błędy komputerami kwantowymi.

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