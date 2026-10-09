五角大楼宣布3.5亿美元量子计算计划——南华早报

美国五角大楼宣布了一项价值约3.5亿美元的新计划，旨在加强美国在服务国家安全需求的量子计算领域的领先地位。《南华早报》报道，并援引美国国防部主管研究与工程副部长办公室的一份声明。

美国国防部主管研究与工程副部长埃米尔·迈克尔称，在量子计算领域取得优势是特朗普总统政府的一项关键优先事项。他提到了6月的一项行政命令，该命令旨在加快该技术的部署、商业化以及美国国内制造业的发展。

国防应用

量子计算利用量子力学原理，以远快于传统计算机的速度解决复杂任务。这类系统能够加快数据处理、破解经典加密系统，并优化复杂行动和物流链。

五角大楼预计，在该计划框架内开发的量子计算机将有助于制造武器、平台和其他关键能力，这些能力可能更具杀伤力、更经济且更适合生产。该技术还可帮助解决化学、材料科学、物理学和应用数学中的复杂问题，这些领域对于开发先进武器系统至关重要。

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与中国的竞争及DARPA项目

中国已将量子技术和量子计算的发展与应用列入2026年至2030年第十五个五年计划的关键战略优先事项。根据中国官方报纸《科技日报》的消息，中国人民解放军据报道正在开发十多种用于量子网络战的实验性工具。

此外，五角大楼宣布向PsiQuantum Corp提供一项1.5亿美元的有条件贷款承诺，旨在增强该公司在美国的制造和原型开发能力。该公司还参与了DARPA的Quantum Benchmarking Initiative，该计划旨在验证到2033年建造和运行工业规模容错量子计算机的可能性。

DARPA已选定Atom Computing、Diraq、IBM、IonQ、Microsoft和PsiQuantum进入该计划的C阶段，该阶段包括直接物理测试和对研发成果的实证验证。该阶段的成本可能达到3亿美元。此外，美国能源部启动了Quantum Genesis Q Competition，为开发容错量子计算机的公司提供最高2.15亿美元的资金支持。

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