Пентагон в США объявил о новой инициативе стоимостью около 350 млн долларов, направленной на укрепление американского лидерства в сфере квантовых вычислений для нужд национальной безопасности. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на заявление Офиса заместителя министра обороны США по исследованиям и инженерии.

Заместитель министра обороны по исследованиям и инженерии Эмил Майкл назвал преимущество в квантовых вычислениях критическим приоритетом администрации президента Трампа. Он сослался на июньский указ, направленный на ускорение внедрения технологии, ее коммерциализации и развития внутреннего производства в США.

Применение для обороны

Квантовые вычисления используют принципы квантовой механики для решения сложных задач значительно быстрее, чем традиционные компьютеры. Такие системы могут ускорять обработку данных, взламывать классические системы шифрования, оптимизировать сложные операции и логистические цепочки.

В Пентагоне ожидают, что разработанные в рамках инициативы квантовые компьютеры будут способствовать созданию вооружений, платформ и других критически важных возможностей, которые потенциально могут быть более смертоносными, экономичными и пригодными для производства. Технология также может помочь решать сложные задачи в химии, материаловедении, физике и прикладной математике, важных для разработки передовых систем вооружения.

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Конкуренция с Китаем и программы DARPA

Китай определил развитие и применение квантовых технологий и квантовых вычислений среди ключевых стратегических приоритетов 15-го пятилетнего плана на 2026–2030 годы. По данным официальной китайской газеты Science and Technology Daily, Народно-освободительная армия Китая, как сообщалось, разрабатывает более десяти экспериментальных инструментов для квантовой кибервойны.

Отдельно Пентагон сообщил об условном кредитном обязательстве на 150 млн долларов для компании PsiQuantum Corp, которое должно усилить ее производственные и прототипные возможности в США. Компания также участвует в Quantum Benchmarking Initiative агентства DARPA — программе, которая должна проверить возможность создания и эксплуатации отказоустойчивого квантового компьютера промышленного масштаба к 2033 году.

DARPA отобрало Atom Computing, Diraq, IBM, IonQ, Microsoft и PsiQuantum для этапа C программы, предусматривающего прямые физические испытания и эмпирическую валидацию разработок. Стоимость этого этапа может достичь 300 млн долларов. Кроме того, Министерство энергетики США запустило конкурс Quantum Genesis Q Competition с финансированием до 215 млн долларов для компаний, работающих над отказоустойчивыми квантовыми компьютерами.

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