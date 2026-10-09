Пентагон у США оголосив про нову ініціативу вартістю близько 350 млн доларів, спрямовану на зміцнення американського лідерства у сфері квантових обчислень для потреб національної безпеки. Про це повідомляє South China Morning Post з посиланням на заяву Офісу заступника міністра оборони США з досліджень та інженерії.

Заступник міністра оборони з досліджень та інженерії Еміл Майкл назвав перевагу у квантових обчисленнях критичним пріоритетом адміністрації президента Трампа. Він послався на червневий указ, спрямований на прискорення впровадження технології, її комерціалізації та розвитку внутрішнього виробництва у США.

Застосування для оборони

Квантові обчислення використовують принципи квантової механіки для розв’язання складних завдань значно швидше, ніж традиційні комп’ютери. Такі системи можуть прискорювати обробку даних, зламувати класичні системи шифрування, оптимізувати складні операції та логістичні ланцюги.

У Пентагоні очікують, що розроблені в межах ініціативи квантові комп’ютери сприятимуть створенню озброєнь, платформ та інших критично важливих спроможностей, які потенційно можуть бути більш смертоносними, економічнішими й придатнішими до виробництва. Технологія також може допомогти розв’язувати складні завдання у хімії, матеріалознавстві, фізиці та прикладній математиці, важливих для розроблення передових систем озброєнь.

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Конкуренція з Китаєм і програми DARPA

Китай визначив розвиток і застосування квантових технологій та квантових обчислень серед ключових стратегічних пріоритетів 15-го п’ятирічного плану на 2026–2030 роки. За даними офіційної китайської газети Science and Technology Daily, Народно-визвольна армія Китаю, як повідомлялося, розробляє понад десять експериментальних інструментів для квантової кібервійни.

Окремо Пентагон повідомив про умовне кредитне зобов’язання на 150 млн доларів для компанії PsiQuantum Corp, яке має посилити її виробничі та прототипні можливості у США. Компанія також бере участь у Quantum Benchmarking Initiative агентства DARPA — програмі, що має перевірити можливість створення та експлуатації відмовостійкого квантового комп’ютера промислового масштабу до 2033 року.

DARPA відібрало Atom Computing, Diraq, IBM, IonQ, Microsoft і PsiQuantum для етапу C програми, що передбачає прямі фізичні випробування та емпіричну валідацію розробок. Вартість цього етапу може сягнути 300 млн доларів. Крім того, Міністерство енергетики США запустило конкурс Quantum Genesis Q Competition із фінансуванням до 215 млн доларів для компаній, що працюють над відмовостійкими квантовими комп’ютерами.

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