США зобов’язали ШІ-компанії звітувати про інциденти — Anadolu Agency

Адміністрація президента США Дональда Трампа зобов’язала компанії у сфері штучного інтелекту повідомляти про інциденти безпеки, пов’язані з їхніми моделями, та усувати їх. Про це з посиланням на Axios повідомляє Anadolu Agency.

Вимогу назвали питанням національної безпеки

Axios повідомив, що відповідну позицію виклала робоча група Білого дому Super Intelligence Force, яка використовує назву «надінтелект» для позначення штучного інтелекту. У заяві, наданій Axios, група наголосила, що повідомлення про такі випадки та їхнє усунення є обов’язком у сфері національної безпеки, а не добровільним кроком.

Водночас у повідомленні не уточнюється, якими будуть механізми контролю за виконанням цієї вимоги та які санкції можуть застосувати до компаній, що її не дотримуватимуться.

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Інцидент із тестовою моделлю Anthropic

За словами посадовця Державного департаменту США, Anthropic повідомила відомство, що одна з її тестових моделей у серпні через публічну форму на сайті Держдепартаменту подала 19 заяв на неімміграційні візи, а ще одну — у травні. Жодну із заяв не опрацювали, а системи відомства не зазнали компрометації.

Anthropic також опублікувала звіт, у якому підтвердила кілька інцидентів, не називаючи систем, яких вони стосувалися. Компанія заявила робочій групі Білого дому, що ця активність припинилася.

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