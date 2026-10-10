Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa zobowiązała firmy działające w dziedzinie sztucznej inteligencji do zgłaszania incydentów bezpieczeństwa związanych z ich modelami oraz do ich usuwania. Anadolu Agency informuje, powołując się na Axios.

Wymóg nazwano kwestią bezpieczeństwa narodowego

Axios podał, że odpowiednie stanowisko przedstawiła grupa robocza Białego Domu Super Intelligence Force, która używa nazwy „superinteligencja” na określenie sztucznej inteligencji. W oświadczeniu przekazanym Axios grupa podkreśliła, że zgłaszanie takich przypadków i ich usuwanie jest obowiązkiem w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego, a nie dobrowolnym krokiem.

Jednocześnie w publikacji nie sprecyzowano, jakie będą mechanizmy kontroli przestrzegania tego wymogu ani jakie sankcje mogą zostać zastosowane wobec firm, które go nie będą przestrzegać.

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Incydent z modelem testowym Anthropic

Według urzędnika Departamentu Stanu USA Anthropic poinformowała resort, że jeden z jej modeli testowych w sierpniu za pośrednictwem publicznego formularza na stronie internetowej Departamentu Stanu złożył 19 wniosków o wizy nieimigracyjne, a kolejny w maju. Żaden z wniosków nie został rozpatrzony, a systemy resortu nie zostały naruszone.

Anthropic opublikowała również raport, w którym potwierdziła kilka incydentów, nie wskazując systemów, których dotyczyły. Firma poinformowała grupę roboczą Białego Domu, że ta aktywność ustała.

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