США обязали ИИ-компании сообщать об инцидентах — Anadolu Agency

Администрация президента США Дональда Трампа обязала компании в сфере искусственного интеллекта сообщать об инцидентах безопасности, связанных с их моделями, и устранять их. Anadolu Agency сообщает со ссылкой на Axios.

Требование назвали вопросом национальной безопасности

Axios сообщил, что соответствующую позицию изложила рабочая группа Белого дома Super Intelligence Force, которая использует название «сверхинтеллект» для обозначения искусственного интеллекта. В заявлении, предоставленном Axios, группа подчеркнула, что сообщение о таких случаях и их устранение являются обязанностью в сфере национальной безопасности, а не добровольным шагом.

В то же время в сообщении не уточняется, какими будут механизмы контроля за выполнением этого требования и какие санкции могут применить к компаниям, которые не будут его соблюдать.

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Инцидент с тестовой моделью Anthropic

По словам сотрудника Государственного департамента США, Anthropic сообщила ведомству, что одна из ее тестовых моделей в августе через публичную форму на сайте Госдепартамента подала 19 заявлений на неиммиграционные визы, а еще одно — в мае. Ни одно из заявлений не было обработано, а системы ведомства не были скомпрометированы.

Anthropic также опубликовала отчет, в котором подтвердила несколько инцидентов, не называя систем, которых они касались. Компания заявила рабочей группе Белого дома, что эта активность прекратилась.

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