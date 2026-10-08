Firma Arena, rozwijająca platformę do porównywania modeli sztucznej inteligencji, pozyskała 200 mln dolarów w rundzie Series B przy wycenie 3,1 mld dolarów. Rundzie przewodziły Lightspeed Venture Partners i Khosla Ventures, informuje TechCrunch.

Wycena niemal się podwoiła

W styczniu Arena informowała o pozyskaniu 150 mln dolarów w rundzie Series A przy wycenie po inwestycji wynoszącej 1,7 mld dolarów. Wówczas firma podawała, że jej roczne przychody według bieżącego tempa wynosiły 30 mln dolarów. W czerwcu wskaźnik ten osiągnął 100 mln dolarów, według danych Arena.

Do nowego finansowania dołączyły również Salesforce Ventures, 01 Advisors, Dell Technologies Capital, Endeavor Catalyst, a16z i Felicis. Arena powstała w 2023 roku jako projekt badawczy Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley, który tworzył rankingi modeli AI na podstawie ocen użytkowników.

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Ocena modeli przez użytkowników

Bezpłatna platforma umożliwia użytkownikom wprowadzanie zapytań lub proszenie modeli o tworzenie projektów metodą vibe coding, po czym oceniają oni, który model poradził sobie lepiej. Arena twierdzi, że ma dziesiątki milionów odwiedzających miesięcznie.

We wrześniu ubiegłego roku firma uruchomiła komercyjny produkt AI Evaluations. Usługa zapewnia laboratoriom AI i firmom szczegółową analitykę wydajności modeli, opracowaną na podstawie opinii społeczności.

Nowy ranking alignment

Arena dodała również do swojego rankingu kategorię alignment. Modele są w niej oceniane między innymi pod kątem nieautoryzowanych działań, fałszywego przypisywania faktów lub wypowiedzi innym źródłom oraz nieprawdziwych twierdzeń o wykonaniu zadań. We wstępnym rankingu tej kategorii prowadzi kilka modeli OpenAI, podczas gdy Claude Opus 5.5 i Claude Fable zajmują odpowiednio szóste i dziewiąte miejsce.

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