Arena залучила $200 млн за оцінки у $3,1 млрд — TechCrunch

Компанія Arena, що розвиває платформу для порівняння моделей штучного інтелекту, залучила $200 млн у раунді Series B за оцінки $3,1 млрд. Раунд очолили Lightspeed Venture Partners і Khosla Ventures, повідомляє TechCrunch.

Оцінка майже подвоїлася

У січні Arena повідомляла про залучення $150 млн у раунді Series A за післяінвестиційної оцінки $1,7 млрд. Тоді компанія заявляла про $30 млн річного доходу за поточним темпом. У червні цей показник, за даними Arena, сягнув $100 млн.

До нового фінансування також долучилися Salesforce Ventures, 01 Advisors, Dell Technologies Capital, Endeavor Catalyst, a16z і Felicis. Arena виникла у 2023 році як дослідницький проєкт Каліфорнійського університету в Берклі, який формував рейтинги ШІ-моделей на основі оцінок користувачів.

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Оцінювання моделей користувачами

Безкоштовна платформа дає змогу користувачам вводити запити або просити моделі створити проєкти методом vibe coding, після чого вони оцінюють, яка модель впоралася краще. Arena стверджує, що має десятки мільйонів відвідувачів щомісяця.

У вересні минулого року компанія запустила комерційний продукт AI Evaluations. Сервіс надає лабораторіям ШІ та компаніям детальну аналітику продуктивності моделей, сформовану на основі відгуків спільноти.

Новий рейтинг alignment

Arena також додала до свого рейтингу категорію alignment. У ній моделі оцінюють, зокрема, за несанкціоновані дії, хибне приписування фактів або висловлювань іншим джерелам та неправдиві заяви про виконання завдань. У попередньому рейтингу цієї категорії лідирує низка моделей OpenAI, тоді як Claude Opus 5.5 і Claude Fable посідають шосте та дев’яте місця відповідно.

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