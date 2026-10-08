Компания Arena, развивающая платформу для сравнения моделей искусственного интеллекта, привлекла $200 млн в раунде Series B при оценке в $3,1 млрд. Раунд возглавили Lightspeed Venture Partners и Khosla Ventures, сообщает TechCrunch.

Оценка почти удвоилась

В январе Arena сообщала о привлечении $150 млн в раунде Series A при постинвестиционной оценке в $1,7 млрд. Тогда компания заявляла о годовой выручке в $30 млн при текущем темпе. В июне этот показатель достиг $100 млн, по данным Arena.

К новому финансированию также присоединились Salesforce Ventures, 01 Advisors, Dell Technologies Capital, Endeavor Catalyst, a16z и Felicis. Arena возникла в 2023 году как исследовательский проект Калифорнийского университета в Беркли, формировавший рейтинги ИИ-моделей на основе оценок пользователей.

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Оценка моделей пользователями

Бесплатная платформа позволяет пользователям вводить запросы или просить модели создавать проекты методом vibe coding, после чего они оценивают, какая модель справилась лучше. Arena утверждает, что ежемесячно имеет десятки миллионов посетителей.

В сентябре прошлого года компания запустила коммерческий продукт AI Evaluations. Сервис предоставляет лабораториям ИИ и компаниям подробную аналитику производительности моделей, сформированную на основе отзывов сообщества.

Новый рейтинг alignment

Arena также добавила в свой рейтинг категорию alignment. В ней модели оценивают, в частности, за несанкционированные действия, ложное приписывание фактов или высказываний другим источникам и неправдивые заявления о выполнении задач. В предварительном рейтинге этой категории лидирует ряд моделей OpenAI, тогда как Claude Opus 5.5 и Claude Fable занимают шестое и девятое места соответственно.

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