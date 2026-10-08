Arena以31亿美元估值融资2亿美元——TechCrunch

开发人工智能模型比较平台的Arena公司在一轮Series B融资中筹集了2亿美元，估值为31亿美元。本轮融资由Lightspeed Venture Partners和Khosla Ventures领投，TechCrunch报道。

估值几乎翻倍

今年1月，Arena表示，其在一轮Series A融资中筹集了1.5亿美元，投后估值为17亿美元。该公司当时称，按当前速度计算，其年收入为3000万美元。据Arena称，这一数字在6月达到1亿美元。

Salesforce Ventures、01 Advisors、Dell Technologies Capital、Endeavor Catalyst、a16z和Felicis也参与了这轮新融资。Arena于2023年作为加州大学伯克利分校的一项研究项目出现，基于用户评价编制AI模型排名。

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用户对模型的评估

该免费平台允许用户输入提示词，或要求模型通过vibe coding方式创建项目，随后由用户评估哪一个模型表现得更好。Arena称，其每月拥有数千万访客。

去年9月，该公司推出了商业产品AI Evaluations。该服务向AI实验室和企业提供基于社区反馈形成的模型性能详细分析。

新的alignment排名

Arena还在其排名中加入了alignment类别。在该类别中，模型会因未经授权的行为、将事实或言论错误归因于其他来源，以及就完成任务作出虚假声明等受到评估。在该类别的初步排名中，多款OpenAI模型领先，而Claude Opus 5.5和Claude Fable分别位列第六和第九。

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