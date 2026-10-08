Gra wyścigowa Forza Horizon 6 trafi na PlayStation 5 26 stycznia 2027 roku. Właściciele konsoli będą mogli dołączyć do festiwalu Forza Horizon po debiucie gry na Xboxie i PC w maju 2026 roku, informuje Engadget.

Deweloper Playground Games wcześniej zapowiadał, że wersja na PS5 pojawi się w 2026 roku. Jednak premiera odbędzie się już na początku przyszłego roku.

Wczesny dostęp i dodatek

Na PS5 dostępna będzie edycja Premium Edition, która umożliwi rozpoczęcie gry nawet do pięciu dni przed oficjalną premierą. Właściciele standardowej edycji będą mogli dokonać aktualizacji do Premium Edition.

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Pierwszy dodatek do Forza Horizon 6 ma ukazać się jednocześnie z wersją na PlayStation 5. Będzie wchodził w skład Premium Edition; pozostali gracze będą mogli kupić dodatek osobno.

Japonia i następna gra studia

Akcja Forza Horizon 6 rozgrywa się w Japonii. Playground Games wykorzystało w nowej grze podejście wypracowane w Forza Horizon 5, dostosowując je do nowego miejsca akcji.

Następną premierą studia ma być Fable. Gra jest zaplanowana na 23 lutego 2027 roku na Xbox Series X/S, PC i PlayStation 5.

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